Precipita con l'auto in una scarpata. Lui è ferito lievemente, grave la passeggera

LUGAGGIA - La Polizia cantonale comunica che oggi poco prima delle 17.30 a Lugaggia, vi è stato un incidente della circolazione stradale. Un 68enne cittadino svizzero domiciliato nel Luganese circolava sulla strada cantonale in direzione di Tesserete.

Per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, ha perso il controllo dell'auto che è uscita di strada sulla destra, per poi finire in una scarpata.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Torre di Redde, i pompieri di Lugano e di Bellinzona nonché i soccorritori della Croce Verde di Lugano.

Il 68enne ha riportato lievi ferite mentre la passeggera, una 68enne cittadina svizzera domiciliata nella regione, stando a una prima valutazione medica ha riportato gravi ferite.