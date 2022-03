Frontale auto-moto, uomo portato in ospedale con la Rega

BIASCA - La Polizia cantonale comunica che oggi, poco dopo le 17.30, in territorio di Biasca, vi è stato un incidente della circolazione stradale. In base a una prima ricostruzione, un motociclista 52enne cittadino portoghese residente nel Bellinzonese, circolava sulla strada Cantonale proveniente da Semione. Per cause che l'inchiesta dovrà stabilire, in via Loderio, vi è stato l'urto frontale tra la motocicletta e l'auto guidata da un 20enne svizzero residente nella regione, che viaggiava in senso inverso.

sul posto, oltre agli agenti della Polizia cantonale, sono intervenuti i soccorritori di Tre Valli Soccorso e della REGA che, dopo aver prestato le prime cure al motociclista, lo hanno trasportato in elicottero all'ospedale. Stando alle prime valutazioni mediche, il 52enne ha riportato serie ferite, ma non tali da metterne in pericolo la vita. Illeso per contro il 20enne.

Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi, il tratto stradale interessato dall'incidente è stato temporaneamente chiuso.