Sbalzata fuori dalla giostra, morta una 15enne al Luna Park

NOVARA – Tragedia al luna park di Galliate (Novara), dove un 15enne è morta dopo essere stata sbalzata dal Tagadà, una giostra meccanica. La giovane si stava divertendo con gli amici ma il tragico incidente ha trasformato una serata di divertimento in un vero e proprio incubo.

Doveva essere l'ultimo giro di giostra, quello. Poi tutti a casa. A casa, però, la 15enne non ci è mai tornata. La ragazza è stata sbalzata fuori dalla giostra ed ha picchiato la testa violentemente. Un impatto troppo forte per lasciarle scampo.

Immediatamente soccorsa dal personale del 118, è stata trasportata all’ospedale Maggiore di Novara dove è stata ricoverata nel reparto di rianimazione. Le sue condizioni sono state giudicate da subito molto gravi e ha lottato tra la vita e la morte per tutta la notte. Ma ogni tentativo di salvarla è stato vano.

La polizia ha aperto un'inchiesta sull'incidente. Il luna park è stato chiuso immediatamente per "lutto e come forma di rispetto per la tragedia che ha colpito la famiglia della 15enne. Il luna park è una festa e non ha più senso andare avanti".