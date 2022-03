Pugnala il padre al cuore fuori da un bar: morto un 69enne

MILANO – Mohammed Morkidi, 69enne nato in Marocco ma cittadino italiano, è morto accoltellato dopo una furiosa litigata con il figlio, Zagaria (34 anni), noto per essere in cura con problemi psichiatrici. I fatti sono avvenuti ieri all’esterno di un bar di Milano.

I due hanno iniziato a litigare dopo la richiesta di soldi da parte del figlio. Al rifiuto del padre, il 34enne non ci ha più visto e ha iniziato a pugnalarlo al cuore con un coltello da cucina. Immediati – ma vani – i soccorsi dell’ambulanza, allertata dai testimoni. Zagaria si trova ora in arresto con l’accusa di omicidio volontario aggravato.