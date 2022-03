Locarno, che succede in polizia? Parla il Municipio: "L'inchiesta non inficerà sul lavoro quotidiano"

LOCARNO – Il Municipio di Locarno, in riferimento alle recenti notizie apparse sulla stampa, sottolinea "il proprio sostegno al corpo di Polizia cittadino e al suo operato, evidenziandone l’impegno e gli obiettivi raggiunti al fine di migliorare costantemente il servizio reso alla popolazione", si legge in una stampa.

"L’Esecutivo tiene in primis a ribadire il proprio sostegno a tutto il corpo di Polizia, che con grande impegno garantisce un servizio di sicurezza di qualità, sia a Locarno, sia nei Comuni convenzionati. Il Municipio sottolinea anche l’importante e crescente presenza sul territorio, nonché la vicinanza alla cittadinanza. Sempre con riferimento a quanto riportato oggi dalla stampa, l’Esecutivo precisa di aver deciso di avviare una verifica riguardo alcuni aspetti puntuali interni al corpo. Nel segno della massima trasparenza, il Municipio ha quindi scelto di aprire un’inchiesta amministrativa, avvalendosi del sostegno e dell’esperienza dell’avvocato Marco Bertoli (già Procuratore Pubblico e autore di inchieste amministrative ai più alti livelli dello Stato), grazie alle cui competenze si potrà beneficiare di elementi oggettivi. Il tutto nell’intento di garantire la massima serenità in vista delle impegnative sfide all’orizzonte, ma anche di quelle con le quali la Polizia è confrontata ogni giorno", recita la nota.

E ancora: "L’Esecutivo determinerà l’ulteriore procedere, inclusa l’eventualità di un esame più generale, dopo aver preso atto di queste prime verifiche. Il Municipio nel contempo vuole rassicurare gli abitanti dei territori in cui opera la Polizia cittadina: la decisione di aprire un’inchiesta amministrativa – un passo volto alla massima trasparenza e ad assicurare, o anzi addirittura a migliorare, il servizio di qualità reso alla cittadinanza – non inficerà assolutamente il lavoro svolto dalla Polizia stessa, dal suo comandante e dai suoi agenti, che quotidianamente si prodigano nelle rispettive mansioni in maniera seria e professionale".

"Ritenendo di aver mosso i passi dovuti e ribadendo nel contempo il proprio sostegno a tutto il corpo di Polizia, il Municipio non rilascerà ulteriori informazioni sino alla conclusione dell’inchiesta amministrativa".