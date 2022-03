Pura, lite tra ex coniugi finisce nel sangue

PURA - Questa sera, giovedì 17 marzo, poco prima delle 19 in un'abitazione a Pura vi è stata una lite tra due ex coniugi. Stando a una prima ricostruzione e per cause che toccherà all'inchiesta accertare, un 50enne italiano residente nella regione è stato colpito al fianco con un coltello da una 35enne ticinese, pure residente nella regione. Il fatto di sangue è avvenuto nella casa dove abita la donna.

Sul posto, oltre ad agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Malcantone Est e della Polizia Malcantone Ovest, sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Lugano, che dopo aver prestato le prime cure, hanno trasportato l'uomo in ambulanza all'ospedale. In base a una prima valutazione medica il 50enne ha riportato serie ferite, ma non tali da metterne in pericolo la vita. La 35enne non ha riportato ferite e sarà probabilmente accusata di tentato omicidio.