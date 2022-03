Tragedia in Texas: 13enne guida un pick-up e sbatte contro un furgone: nove morti

ANDREWS – Nove morti. È il tragico bilancio di un grave incidente avvenuto in Texas, ad Andrews, e che ha coinvolto un pick up e un furgone. In una conferenza stampa, la polizia locale ha spiegato che alla guida del pick up vi era un 13enne, andato a sbattere contro un furgone a seguito di uno scoppio di uno pneumatico.

A bordo del pulmino si trovavano sette persone. Anche il ragazzino non viaggiava da solo: con lui c'era un passeggero, la cui età non è al momento nota.

In Texas, è possibile guidare dall'età di 15 anni con la compagnia di un istruttore.