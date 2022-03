Sette cuccioli di cane abbandonati in una gabbia, si cercano gli autori

BUSTO ARSIZIO – Sette cuccioli di cane di un paio di mesi sono stati chiusi in una gabbia e abbandonati in un parco di Busto Arsizio. Un passante ha allertato la polizia che ha provveduto a recuperare i cuccioli, infreddoliti ma in buone condizioni. I piccoli sono stati trasportati al canile di Gallarate per ricevere le prime cure.

La Polizia ha contestualmente avviato le indagine per risalire all’identità degli autori dell’abbandono. Un reato punito dal codice penale italiano con l’arresto fino a un anno e una multa dai mille ai 10mila euro.