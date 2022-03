COLOMBIA – Tragica vacanza per un turista italiano di 56 anni, in vacanza in Colombia. Originario dell’Abruzzo, l’uomo è stato attaccato mortalmente da uno squalo nell’arcipelago di San Andrés, nel Mar dei Caraibi. Lo riportano i media locali.

L’uomo, stando alle prime cronache, stava nuotando nei pressi di una scogliera quando è stato improvvisamente azzannato dall’animale. Ricoverato in ospedale, il 56enne è morto per dissanguamento a causa della profondità delle ferite a una gamba.