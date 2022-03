Attenzione attenzione! Nuove regole per chi viaggia in autostrada

BELLINZONA - La Polizia cantonale ricorda che dal 1° gennaio 2021 sono entrate in vigore diverse nuove regole per una viabilità più sicura e scorrevole. In particolare, per quanto riguarda il traffico motorizzato, è obbligatorio adottare l'immissione a cerniera su restringimenti di carreggiata ed entrate autostradali: gli automobilisti che viaggiano sulla corsia libera devono agevolare l'entrata dei veicoli provenienti dalla corsia chiusa allo scopo di fluidificare il traffico.

"Al fine di verificare il corretto rispetto delle regole e di prevenire l'aumento delle infrazioni legate alla circolazione, coi rischi che ne conseguono per la sicurezza dell'utenza - si legge in una nota stampa della Polizia cantonale - nei giorni scorsi sono stati effettuati alcuni controlli mirati sull'autostrada A2, in territorio di Manno (direzione nord-sud) nei pressi dello svincolo di Lugano-nord. Il dispositivo ha in particolare permesso di stabilire che, percorrendo la corsia di accelerazione proveniente da Manno, numerosi veicoli si immettevano sulla carreggiata autostradale intersecando la doppia linea di sicurezza e transitando sulla superficie vietata. Si tiene a ribadire che entrambe le manovre sono considerate vietate oltre che pericolose e sono conseguentemente state emanate diverse contravvenzioni".

La Polizia cantonale sottolinea da ultimo che in autostrada, quando si avanza a passo d'uomo oppure si è incolonnati, è obbligatorio lasciare un corridoio d'emergenza per i mezzi di primo intervento, anche se non si vedono o sentono. Il corridoio deve essere creato tra la corsia più a sinistra e quella adiacente. Si rinnova dunque l'invito ai conducenti a rispettare le norme della circolazione a tutela della propria incolumità e di quella degli altri utenti della strada.