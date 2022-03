Il 2022 della Ferrovia Monte Generoso parte con tantissime novità

CAPOLAGO – La Ferrovia e il Camping Monte Generoso annunciano la riapertura della nuova stagione turistica per sabato 2 e domenica 3 aprile. Tante sono le offerte, gli eventi e le novità per l’intera stagione 2022, sia al Fiore di pietra che al Camping Monte Generoso, dove le parole d’ordine restano ‘sostenibilità’ e ‘rispetto per l’ambiente’. Si torna, quindi, finalmente a godere della natura in libertà ma in piena filosofia green.

Dal 2 aprile i viaggi a bordo della cremagliera saranno molto più confortevoli grazie ai binari rinnovati ormai per tre quarti, incluse le tratte delle stazioni intermedie di San Nicolao e di Bellavista, dove l’accesso ai treni è reso più comodo ed agevole in virtù dei marciapiedi illuminati, degli attraversamenti in resina antiscivolo e dei segnali tattilo-visivi per non udenti.

“Si è appena conclusa la terza e penultima fase dei lavori di ristrutturazione della cremagliera del 1890, un altro investimento da parte della Migros, che sommato a quello del Fiore di pietra inaugurato nel 2017 è di circa 50milioni di franchi”, spiega Monica Besomi, Head of Marketing & Communication e Vice-Director della Ferrovia Monte Generoso, “si sta, indubbiamente, riscrivendo una nuova pagina di storia del Monte Generoso, la cima più importante del Sottoceneri. Oltre ai lavori di risanamento del binario, il prossimo settembre riaprirà, dopo nove anni, il Buffet Bellavista completamente restaurato con materiali naturali come il legno di castagno indigeno ed impianti moderni volti all’efficientamento energetico”.

L’inaugurazione del nuovo Buffet Bellavista sarà altresì l’occasione per celebrare tutti i sostenitori della Ferrovia Monte Generoso, che hanno aderito all’iniziativa della vendita dei pali avviata in occasione del suo 130esimo anniversario e tutt’ora in corso, i cui proventi serviranno alla manutenzione della Chiesetta in vetta.

Chi lo desidera, infatti, può ancora entrare a far parte della storia dell’unica cremagliera del Ticino, acquistando virtualmente uno o più pali disseminati lungo i 9 km di linea. Per saperne di più: montegeneroso.ch/130-anni



Weekend di apertura

Ticket del treno scontato al 50% per tutte le tratte durante il weekend del 2 e 3 aprile. In vetta si festeggia la nuova stagione con il Circo Tonino, la musica dei Corni dal Generus e le golose proposte enogastronomiche.

Sabato 2 aprile chi vuole impegnarsi a favore dell’ambiente, può partecipare al Clean Up Day organizzato dalla FMG insieme ai volontari della Summit Foundation di Vevey, ripulendo le aeree verdi intorno al Fiore di pietra. È possibile iscriversi entro il 30 marzo 2022 direttamente sul sito.

Gli appassionati d’arte e, in particolare di fotografia, potranno visitare la mostra di Yuri Catania, artista pluripremiato e rinomato autore de ‘I Gatti di Rovio’ la più grande esibizione di street art ticinese. Al Fiore di pietra Catania porta la sua visione intima e personale del Monte Generoso, contemplato e fotografato quotidianamente dalla prospettiva della sua casa di Rovio. La mostra ‘my Monte Generoso una montagna per amico’ è visitabile gratuitamente tutti i giorni dal 3 aprile al 30 giugno 2022.

Pacchetti e offerte

Sconto del 30% per i residenti del Ticino sui biglietti dell’intera tratta Capolago-Vetta-Capolago per tutta la stagione.

Imperdibili le promozioni speciali nei mesi di aprile e maggio per i pacchetti Treno Famiglia e Treno + pranzo presso il Self-Service. Torna la proposta Digital Detox, per trascorrere una giornata senza smartphone immersi nella natura. Un’esperienza per tutti: figli o genitori social addicted, manager bisognosi di staccare la spina, amici che si sfidano a chi resiste di più senza smartphone, ma anche aziende che vogliono assicurarsi la piena concentrazione dei propri collaboratori durante un ritiro strategico.

Gli amanti degli straordinari panorami ad alta quota, anche quest’anno, potranno salire a bordo di tre cremagliere svizzere - Montreux-Oberland-Bahn, Rigi Bahnen e Ferrovia Monte Generoso – con un unico ticket: il 3 Top Pass.

Eventi

Il ricco calendario del Fiore di pietra inizia venerdì 8 aprile con la Season Opening Rock Night in collaborazione con Radio Morcote International che proprio in questa giornata spegne la sua seconda candelina. A condurre la live sono i noti speaker Grant Benson e Daniela Moroni e in vetta suona dal vivo la rock band dei ReadHead. Si prosegue con un carnet di eventi signature come i viaggi nostalgici a bordo del Treno a vapore e i Sunset Apéro insieme al Candlelight Dinner, al VettaBrunch domenicale, alle diverse serate di musica latina, jazz e country. Ampio spazio anche alle newentry come la Cena Indiana, la Karaoke Night e l’Afternoon Tea, un momento davvero british da prenotare al ristorante ‘Fiore di pietra’.

Novità

A caratterizzare la nuova stagione 2022 sono soprattutto due novità importanti che interessano ancora una volta una tematica che sta molto a cuore alla FMG: la sostenibilità. La Ferrovia Monte Generoso entra a far parte del Servizio diretto nazionale (SDN), permettendo l’acquisto online del biglietto per Monte Generoso Vetta (per es.: Zurigo - Monte Generoso Vetta). La digitalizzazione riduce, quindi, l’utilizzo della carta e grazie all’accesso diretto ai treni migliora anche l’esperienza del cliente.

Inoltre, in collaborazione con Simone Galli di Erbe Ticino e Gabriele Bianchi dell’Azienda Agricola Bianchi è stata prodotta la Tisana Monte Generoso, una miscela nuova e unica di erbe coltivate, raccolte ed essiccate in modo rigorosamente biologico, tra le quali risalta la Regina delle Alpi, la Stella Alpina. “Questo infuso oltre a racchiudere i profumi e i sapori del Generoso”, sottolinea Monica Besomi, “rappresenta il nostro forte desiderio di dialogare con il territorio e con le aziende locali che sposano la nostra stessa filosofia sostenibile. Con i fondi ricavati dall’iniziativa myclimate che ci coinvolge in prima persona insieme ai nostri ospiti, sponsorizzeremo un giardino di erbe officinali biologiche tra cui le stelle alpine presso l’Azienda Agricola Bianchi e forse successivamente anche uno in vetta al Monte Generoso”.

Si potrà degustare la Tisana Monte Generoso accompagnandola a dolcetti e snack salati durante l’Afternoon Tea, oppure a fine pasto al ristorante ‘Fiore di pietra’. Chi volesse poi portarla a casa, può acquistarla allo shop del Fiore di pietra.

Camping Monte Generoso

Dopo uno straordinario 2021, lo staff del Camping Monte Generoso è pronto nuovamente ad accogliere i suoi ospiti. “Siamo carichi di entusiasmo per la nuova stagione alle porte che a giudicare dalle prenotazioni si preannuncia altrettanto dinamica ed interessante”, dice Lucas Escardò, Manager Camping Monte Generoso e Member of the Management Board, “durante la pausa abbiamo lavorato per mettere a punto ogni dettaglio affinché le vacanze dei nostri ospiti siano ancora più confortevoli, indimenticabili ma soprattutto sostenibili”.

Continua l’impegno di sensibilizzazione degli ospiti al rispetto dell’ambiente con l’iniziativa Cause We Care di myclimate (www.myclimate.org). Chi vi aderisce, infatti, potrà compensare le emissioni di CO2 del proprio soggiorno grazie al contributo volontario di 1 CHF per notte per parcella. La cifra viene raddoppiata dalla FMG e reinvestita in progetti sostenibili sul territorio o all’interno della stessa azienda. Con i contributi dello scorso anno è stato possibile acquistare il contenitore PET-Recycling Schweiz della raccolta differenziata dei rifiuti e pagare parte del costo della caldaia di ultima generazione destinata al blocco sanitario, in grado di garantire un migliore risparmio energetico.

Ma la vita al campeggio significa anche molto altro: relax, sport acquatici, giochi, escursioni e serate conviviali con gli aperitivi sulla spiaggia, il festival Food Truck, i Pasta Party e tanti altri eventi gastronomici aperti anche agli esterni.