Fedez rompe il silenzio: "Per me giornata importante"

MILANO – Il rapper milanese Fedez ha annunciato la scorsa settimana di avere un problema di salute. Qualcosa di serio, s’intende. Una malattia che “comporta un percorso specifico”, aveva annunciato con le lacrime agli occhi ai milioni di followers. Poi il silenzio, l’abbraccio virtuale di chi gli vuole bene. Famiglia in primis, dove il cantante si è rifugiato in attesa del giorno importante.

E il giorno importante è arrivato. Fedez – scrive Libero – è stato ricoverato e operato al San Raffaele di Milano. “Domani (oggi ndr) è una giornata importante per me. Volevo ringraziare tutte le persone che mi hanno scritto in questi giorni mandando tanta positività”.

Poi la frase d’amore verso sua moglie, Chiara Ferragni, e i suoi due figli. “Grazie a mia moglie che è sempre al mio fianco, grazie alla mia famiglia e ai miei amici che hanno fatto di tutto per tenere alto il morale. Grazie alle nostre due stelle che riescono a creare una magia senza nemmeno rendersene conto: darmi la forza di affrontare tutto questo”.