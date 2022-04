Un centinaio di porzioni da asporto e cinquanta ospiti sul posto: un successo il pranzo solidale di Pasqua

LUGANO - Una cinquantina di persone che ha consumato il pasto di Pasqua, in compagnia, sul posto, mentre un centinaio di porzioni sono state distribuite in modalità da asporto. È stato ancora una volta un successo il pranzo solidale organizzato dagli amici del Grott Mobil al Centro Bethlehem, gestito dalla Fondazione Francesco, diretta da Fra Martino Dotta ubicata a Porza (Casetta gialla vis-à-vis la Cornèr Arena).

La saletta è stata stata addobbata per l’occasione dagli Amici del Grott Mobil, così come l’aperitivo e il pranzo. Quest’ultimo è stato servito ad una 50ina di persone alla Casetta Gialla (nei pressi della Cornèr Arena) a Porza.

Massiccia adesione pure per la modalità take away per un totale complessivo di un centinaio di pasti serviti.

A tutte le persone giunte è poi stato donato un sacchetto con generi alimentari e

soprattutto una favolosa dolce colomba “volata” direttamente da Scareglia, in Val Colla.