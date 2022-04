La Russia testa il nuovo missile balistico. Putin: “Farà riflettere chi ci minaccia”

MOSCA – La Russia ha testato un nuovo missile balistico intercontinentale ‘Sarmat’ dal cosmodromo di Plesetsk, un’arma dalla grande potenza distruttrice e annunciata già nel 2018 dal capo del Cremlino Vladimir Putin.

Lo stesso, in videocollegamento con i vertici militari, si è congraturato per il successo del test e ha lanciato un messaggio forte e chiaro a tutti i Paesi che infliggono sanzioni alla Russia. “Questo missile non ha equivalenti al mondo e farà pensare due volte chi ci minacci con una retorica frenetica e aggressiva”, ha dichiarato Putin.