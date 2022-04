Putin: "Se ci attaccano rispondiamo con armi mai viste prima"

MOSCA – Vladimir Putin non arretra di un centimetro. Il leader del Cremlino non si smuove dalla sua posizione e minaccia, di nuovo, chi intende intervenire. “Se qualcuno intende intervenire negli eventi in corso dall’esterno e creare minacce inaccettabili per noi, allora dovrebbe sapere che la nostra risposta a questi attacchi sarà rapida e fulminea. Noi abbiamo armi che nessuno può vantare. Le useremo se necessario e voglio che tutti lo sappiano”.

“La guerra non finirà con dei negoziati. Finirà quando la Russia deciderà di farlo e quando ci sarà la possibilità di un accordo politico serio. Possiamo fare tutti gli incontri che vogliamo, ma non è questo il modo in cui finirà la guerra”. Sono le parole del segretario generale delle Nazioni unite (Onu) Antonio Guterres, che nei giorni scorsi è stato a Mosca e nelle prossime ore incontrerà anche Zelensky.