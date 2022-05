Marilyn Monroe di Andy Warhol venduta all'asta per 195 milioni di dollari. È record

ZURIGO – 'Shot Sage Blue Marilyn', un iconico dipinto di Marilyn Monroe firmato Andy Warhol realizzato nel 1964, è stato venduto all'asta per 195 milioni di dollari. Cifra che hanno reso l'opera la più costosa del XX secolo. L'importo è anche il più alto mai pagato per un'opera arte americana. Il costo dell'opera è stato battuto all'asta per 170 milioni, cresciuto di 25 milioni con tasse e diritti.

Ad aggiudicarsi il dipinto è stato il mercante d'arte Larry Gagosian, possessore di alcune gallerie d'arte nel mondo. Secondo Christie's, tutti i proventi della vendita andranno alla Fondazione Thomas e Doris Ammann di Zurigo.