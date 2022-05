"Oltre la vita, la partita di Luca", un libro intenso e ricco di testimonianze

LOSONE – La vita di Luca Chiefari (2007-2021) si è interrotta troppo presto, spezzata da una grave malattia. A un anno di distanza, papà Domenico ha pubblicato un libro “inteso, una storia raccontata con la delicatezza dei sentimenti. Ma anche appoggiandosi a innumerevoli testimonianze”.

‘Oltre la vita, la partita di Luca’ sarà presentato al pubblico sabato 14 maggio (alle 10:30) nella Sala del Centro La Torre di Losone. L'appuntamento è organizzato dall'Associazione Luca, nata lo scorso mese di marzo.

Obiettivo del sodalizio apartitico, aconfessionale e che non persegue scopo di lucro è (come si legge nello statuto)” fornire aiuto a bambini con malattie gravi di ogni tipo e alle loro famiglie in memoria di Luca Chiefari. In particolare, l’Associazione interviene in vari ambiti per alleviare le sofferenze che una grave malattia può causare ai bambini e ai famigliari, supportandoli psicologicamente e finanziariamente". L’attività verrà svolta anche in collaborazione o appoggiando altre associazioni già presenti sul territorio.

Il ricavato della vendita del volume, scritto dal padre di Luca e corredato di numerose fotografie e dalle testimonianze di parenti, amici e di tante altre persone che hanno incontrato e conosciuto Luca, andrà a finanziare l'attività dell’Associazione.

Per ricordare Luca Chiefari, scomparso nel maggio dell’anno scorso dopo aver affrontato con coraggio una gravissima malattia, il sodalizio porterà avanti i suoi obiettivi e diversi progetti, oltre alla pubblicazione di un libro. Uno di questi è la produzione di un vino: lavori al vigneto di Arcegno sono già stati eseguiti anche con il contributo di diversi giovani volontari.

Da segnalare, infine, che al termine della conferenza prevista per la presentazione del libro, verrà offerto un piccolo aperitivo, seguito dalla possibilità di acquistare il volume. Saranno inoltre fornite informazioni concernenti l’Associazione Luca.