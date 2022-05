Giuseppe Rossi nominato “Albergatore dell’anno 2022/23”

LUGANO - Pubblicato ieri dal domenicale SonntagsZeitung, il più longevo rating alberghiero svizzero stilato da Karl Wild ha eletto Giuseppe Rossi “Albergatore dell’anno” e ha incluso lo Splendide di Lugano tra i migliori 25 hotel di vacanza del Paese.

Dal 1997, quella firmata dal noto giornalista e viaggiatore, è tra le classifiche più rinomate e celebri per il settore dell’hotellerie. Decretando ogni anno i 125 migliori hotel in Svizzera, Wild riesce a dare lustro non solo alle strutture, ma anche a figure di spicco e a professionisti del settore che si siano particolarmente distinti per visioni innovative e creative.

Quest’anno, a meritare il prestigioso titolo è stato proprio Giuseppe Rossi, alla guida dell’Hotel Splendide Royal di Lugano dal 2008. Citando la Guida, nelle sue motivazioni per l’assegnazione del premio si legge: “dopo i lavori di realizzazione della Spa e preparandosi a un ampliamento futuro della struttura, Giuseppe Rossi porta lo Splendide tra i migliori hotel d’Europa. E anche per il modo in cui ha saputo lavorare con successo durante la pandemia, che è stato semplicemente geniale.”

“Sono felice e orgoglioso di questo riconoscimento – dichiara Rossi - è una gioia per me e anche per la proprietà, Roberto Naldi, che in me ha riposto la fiducia di gestire un così prestigioso albergo. Penso anche a tutti i collaboratori dello Splendide, con i quali sono contento di condividere il premio, così come con la mia famiglia, che da sempre ha preziosamente sostenuto le mie scelte professionali. Dopo tanti colleghi illustri, vedere anche il mio nome nella celebre classifica di Karl Wild è un consolidamento della mia carriera, non tanto per il premio in sé, ma per quello che rappresenta: la certezza che stiamo andando nella direzione giusta”.