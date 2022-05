Trovata morta l'orca arenata nella Senna

FRANCIA - La prima volta era stata avvistata il 16 maggio, fra il porto di Le Havre e la città di Honfleur, in Normandia, prima di risalire fino a Rouen. Da subito le autorità avevano ammonito la popolazione di “evitare di avvicinarsi” in modo da non “mettere in pericolo l'animale e nemmeno la sicurezza delle persone”, vietando anche la navigazione nella zona.

Lo scorso weekend un team di esperti aveva messo in atto una delicata operazione di salvataggio per tentare di ricondurre l'orca verso il mare aperto, suo habitat naturale. Per riuscirci si era ricorsi alla stimolazione sonora, con l’ausilio di un drone e di due imbarcazioni. Ma l'operazione era fallita. Il mammifero non rispondeva al richiamo e si comportava “in maniera anomala, nuotando da una sponda all'altra senza avanzare ed emettendo suoni che somigliavano a richiami di aiuto”. I ricercatori sul campo avevano constatato le condizioni critiche dell’animale: mucormicosi la diagnosi. Sarebbe a dire, delle ulcerazioni, una dermatite profonda con ferite necrotiche.

Nel pomeriggio di oggi, infine, l'orca è stata ritrovata senza vita da una squadra di Sea Shepherd. L prefettura della Senna Marittima ha annunciato che il cetaceo verrà sottoposto ad autopsia, per cercare di stabilire se la causa della sua morte sia effettivamente la grave infezione riscontrata dai ricercatori.