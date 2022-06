Mendrisio, scontro auto-moto, seriamente ferita una 28enne

MENDRISIO - Incidente stradale oggi poco dopo le 14 a Mendrisio. Sono state coinvolte una moto e un’automobile. In base a una prima ricostruzione della polizia, una 28enne italiana residente in Italia che circolava in sella alla moto su via Pra Mag in direzione di Rancate è stata urtata, per cause da stabilire, dalla vettura guidata da una 44enne, pure italiana e residente in Italia, che usciva da un posteggio. La collisione è avvenuta tra la parte anteriore del motoveicolo e la parte anteriore sinistra della vettura.

Sul posto, oltre ad agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Città di Mendrisio, sono intervenuti i soccorritori del Sam, che dopo aver prestato le prime cure, hanno trasportato le due donne in ambulanza all’ospedale. Stando a una prima valutazione medica la 28enne ha riportato serie ferite, non tali da metterne in pericolo la vita, mentre la 44enne ha riportato lievi ferite.