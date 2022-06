Il Club Alpino Svizzero cerca fondi per la sede di Locarno

LOCARNO - Una sede adeguata e definitiva, adibita al deposito del materiale e dei mezzi di soccorso, per intervenire con celerità in vicinanza dei principali assi stradali. È il nuovo progetto del Club Alpino Svizzero (CAS) - sezione di Locarno. L’operazione di crowdfunding è iniziata nel mese di maggio e si pone l’obiettivo di raccogliere ancora 50.000 franchi. Il terreno su cui costruire la nuova sede è stato messo a disposizione gratuitamente, e diversi sponsor e sostenitori hanno già offerto il loro contributo. Mancano i fondi per ultimare il progetto e coprire le spese a tutt'oggi ancora scoperte, che riguardano parte dell'infrastruttura e l'allestimento interno dell'autorimessa, con una zona dedicata al deposito, una zona di ripristino e pulizia del materiale, e un piccolo archivio.

È un obiettivo ambizioso, ma al CAS sono convinti che, grazie al contributo della popolazione e al volontariato dei suoi membri, sarà possibile conseguire questo importante traguardo: “Come volontari siamo ben coscienti che sarà una grande sfida scalare questa montagna. Ma siamo consapevoli che l’unione fa la forza, per questo crediamo in voi e nel vostro sostegno”.

La colonna di soccorso del CAS è una società senza scopo di lucro, attiva da molti anni nella regione Locarnese e Valli, che interviene in situazioni di pericolo con interventi di soccorso terrestre altamente specializzati. Tutti i soccorritori sono dei volontari che mettono a disposizione il proprio tempo libero per aiutare le persone in difficoltà e che effettuano una costante formazione. L’impegno stimato è di circa 500 ore di lavoro annuali per le operazioni di soccorso, mentre la formazione dei volontari e il mantenimento delle varie specializzazioni richiede circa 900 ore l'anno. Senza dimenticare le ore dedicate alla partecipazione ad eventi sportivi in qualità di sicurezza (sky-race, gare di mountain-bike, trail ecc...).