Blitz di polizia in un locale di Lugano, piovono denunce

LUGANO – La Polizia cantonale comunica che questa notte tra le 02.00 e le 06:00 a Lugano si è svolta un'operazione di polizia presso un esercizio pubblico del centro cittadino. L'operazione di polizia ha visto coinvolti agenti e servizi della Polizia cantonale, della Polizia Città di Lugano, personale dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), del Laboratorio Cantonale e dell'Ufficio dell'Ispettorato del Lavoro (UIL).

Durante l'intervento sono state controllate 187 persone. Tra gli avventori controllati vi erano 2 minorenni di cui uno denunciato per falsità in certificati, 3 persone sono state denunciate per contravvenzione alla Legge Federale sugli Stupefacenti ed 1 persona per multa disciplinare sul possesso di canapa (OMD), 3 cittadini stranieri sudamericani residenti in Italia sono stati denunciati per entrata illegale.

Una persona è stata sentita per una ricerca emanata da un cantone Svizzero e trattata di conseguenza. In base alle verifiche ed ai dati raccolti, gli ispettori dell'ufficio del lavoro faranno ulteriori approfondimenti in relazione a quanto costatato.