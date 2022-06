Domenica di temporali e (forse) grandine. La preallerta di MeteoSvizzera

LOCARNO – Domenica di temporali (anche violenti), quella odierna. Pur essendo incerta la situazione, Meteo Svizzera ha emesso una preallerta per forti temporali per Ticino e Moesano valida dalle 11:00 alle 19:00.

“Trattandosi di una situazione caratterizzata da un’importante componente convettiva, la distribuzione delle precipitazioni risulta molto incerta. Anche per questo motivo abbiamo evitato di pubblicare le previsioni degli accumuli di precipitazione in questo blog. Chi tra di voi osserva spesso l’animazione della misura e della previsione della precipitazione sulla nostra app avrà notato che con questo tipo di situazioni la previsione dei parametri quantitativi come le precipitazioni è, come si dice in gergo, “nervosa”, ovvero continua a cambiare idea sulla posizione e sull’intensità delle precipitazioni”, scrivono sul proprio blog gli esperti di Meteo Svizzera.

I pericoli principali della situazione temporalesca di oggi “sono soprattutto legati all’intensità dei rovesci e dei temporali. Più che gli accumuli di precipitazione, che potranno comunque risultare a tratti importanti soprattutto lungo le Alpi, potrebbe verificarsi una estesa e densa attività elettrica e anche la caduta di grandine, con chicchi che potrebbero localmente superare i 2-4 cm di diametro”.

Verso sera, invece, si attendono schiarite e passaggio a un tempo soleggiato.