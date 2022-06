Surreale! Si schianta in diretta Facebook bevendo whisky

SASSARI - Un lungo sorso di whisky al volante e poi una corsa a folle velocità, con vari sorpassi a destra e a sinistra, fino a schiantarsi contro un’altra auto. Il tutto in diretta Facebook (GUARDA IL VIDEO). Autore del folle gesto un 36enne di Porto Torres, che ieri sera per questa bravata ha messo a serio rischio la sua vita e quella degli altri automobilisti lungo la statale alle porte di Sassari. L'uomo ora rischia l'arresto, il ritiro della patente di guida e una condanna a 1 anno di carcere.

Secondo quanto riporta il quotidiano La Nuova Sardegna, l’uomo è uscito quasi indenne dalla sua utilitaria, e così anche i due occupanti dell’auto contro cui si è schiantato a tutta velocità. I tre hanno riportato lievi ferite e sono stati curati in ospedale. Certamente il 36enne non la farà franca. Il video della sua “performance” è finito nelle mani della Polizia locale di Sassari, che già al momento dei soccorsi aveva constatato lo stato di alterazione psicofisica dell'uomo. Il test dell’alcool effettuato in ospedale ha confermato un elevato tasso alcolico nel sangue. Gli agenti ora stanno procedendo ad accertare le responsabilità penali e amministrative del 36enne, con tanto di video come prova inconfutabile.