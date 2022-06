Solduno, presunto omicidio in Via Muro. La Polizia: "Non escludiamo l'intervento di terze persone"

SOLDUNO – Il Ministero pubblico e la Polizia cantonale comunicano che oggi poco prima delle 15 alla Centrale comune d'allarme è giunta una richiesta d'intervento in un appartamento in via Muro della Rossa a Solduno, dove in seguito è stato rinvenuto il cadavere di un uomo la cui identità è ancora in fase di accertamento.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e i soccorritori del Salva, che non hanno potuto che constatare il decesso dell'uomo. Gli accertamenti finora esperiti non permettono di escludere l'intervento di terze persone. L'inchiesta è coordinata dal Procuratore pubblico Roberto Ruggeri.