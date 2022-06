MILANO – Sta spopolando in rete il video choc che immortala due giovani sniffare cocaina in metropolitana a Milano. Incuranti della presenza di alcuni passeggeri, i due ragazzi 'stendono' due strisce di cocaina e, come se fosse la cosa più normale del mondo, la sniffano producendo anche versi di soddisfazione.

Il video diffuso proprio nel giorno dello sciopero di due ore indetto dai sindacati per attirare l’attenzione sul tema della sicurezza sui mezzi pubblici.