BELLINZONA – La Polizia cantonale rende noto che l’avviso di ricerca diffuso ieri 9 luglio sulla scomparsa di Dalila Bourgoin, la 21enne di Gordevio di cui non si avevano notizie dal 1 luglio, è da revocare. Non è dato sapere i motivi della revoca; la Polizia fa sapere che “Nessuna ulteriore informazione verrà rilasciata in merito“.