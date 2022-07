Tragedia a Riccione: due ragazze uccise da un treno ad alta velocità

RICCIONE - Tragedia questa mattina verso le 7 a Riccione: due ragazze hanno attraversato i binari mentre arrivava un treno Alta Velocità diretto a Milano, che le ha travolte e uccise. Gli inquirenti stanno effettuando i rilievi e cercando di identificare le vittime. Stanno anche interrogando dei testimoni oculari. Sul luogo dell’incidente sarebbe stato ritrovato uno smartphone, danneggiato, probabilmente dal violento impatto. La Polfer sta visionando le registrazioni delle videocamere di sorveglianza per capire la dinamica della tragedia. Semplice incidente provocato da una fatale imprudenza o suicidio? Forse una delle due giovani si è lanciata sul binario e l’altra ha tentato di fermarla… Tutte le ipotesi sono per ora al vaglio degli investigatori. Comunque, dalle prime informazioni le due giovani sono state viste arrivare in stazione e tentare di attraversare i binari barcollando.

“Stavo caricando il distributore delle bibite, erano circa le 6.30 quando mi si è avvicinata una bellissima ragazza vestita di nero che mi chiede qualcosa ma ho subito capito che non era in sé — ha detto il gerente del bar della stazione di Riccione —. Mi ha detto che non aveva soldi e che le avevano rubato il telefonino. Successivamente si è allontanata di due metri e si è incontrata con una sua amica vestita di verde e con gli stivali in mano quando all’improvviso si sono dirette al binario 2 dove era fermo il treno per Ancona. Quando ho capito cosa volessero fare ho urlato, tutti dietro di me hanno urlato, poi ho sentito il fischio fortissimo del treno e una botta tremenda. Poi non ho capito più nulla, tutti urlavano”.

Intanto, il traffico ferroviario, dopo la necessaria sospensione tra Rimini e Cattolica in direzione Ancona, è in graduale ripresa e i ritardi arrivano fino a 60 minuti, con possibili variazioni e cancellazioni dei treni.