BNS pronta a intervenire per il franco forte

BERNA - Il franco e l'euro hanno ormai lo stesso valore e la BNS è pronta a intervenire per un indebolimento della moneta nazionale. A influire sull'andamento del franco ovviamente la situazione internazionale.

La BNS, ha fatto sapere Andréa Maechler, membro del consiglio direttivo dell'istituto centrale svizzero, non intrattiene relazioni con istituti o persone in Russia, ma ciò non significa che non ci possano essere ripercussioni. Solo lo 0,05% delle riserve di valuta estera sono legate al paese governato da Putin.

Chiaramente, la fluttuazione del mercato finanziario è ciò a cui bisogna prestare più attenzione. In un momento di forte instabilità e di sentimento di rischio negativo, il franco, così come lo yen, il dollaro e gli investimenti sicuri in titoli di stato, è ritenuto un rifugio sicuro.