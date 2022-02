Paura dei ragni? La storia di Chris, che ha 'adottato' un maxi ragno nella sua auto

AUSTRALIA – È una storia assurda quella che arriva dall'Australia, dove il 42enne Chris ha adottato 'Steve', un enorme ragno peloso di 15 centimetri dopo averlo trovato sul cruscotto della sua auto. L'uomo non si è mai spaventato, anzi...ha deciso di lasciarlo vivere liberamente all'interno della sua auto per un anno, durante il quale l'animale ha raddoppiato le sue dimensioni.

"Ho provato a farlo uscire – racconta ai media –, ma deve piacergli proprio molto la mia auto. Non ho paura, ma diciamo che non apprezzo particolarmente quando mi sale sul corpo. Non sono troppo entusiasta quando vado a 120 km/h e lo vedo a dieci centimetri dalla mia testa. I passeggeri si spaventano sempre: urlano o piangono. Steve è bravissimo e tenermi vigile quando guido".

L'uomo la butta sull'ironia: "Sapete quanti soldi sto risparmiando perché nessuno mi chiede più un passaggio. Se dovesse andarsene sarei triste. Siamo amici ora".