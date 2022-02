C'è un'isola dove chi gestisce il bar è re. Candidature aperte!

PIEL - Re o regina e contemporaneamente gerente di un bar. Quella del Comune dell'isola di Piel, nel Regno Unito è una offerta di lavoro molto particolare, che sta attirando candidati da ogni parte del mondo.

Non conoscete l'isola? Sono probabilmente in molti. Si trova a qualche centinaio di metri delle coste della Cumbria meridionale ed è raggiungibile via ferry, ma anche a piedi durante la bassa marea. Ospita il rudere di un antico castello e sei cottage per le vacanze. Sembra proprio l'isola di una fiaba!

La persona che gestisce l'unico bar viene insignito del titolo di re o regina, per sottolineare l'importanza del ruolo. Oltre a quello, dovrà occuparsi anche della "manutenzione dei terreni dell'area circostante e la gestione del campeggio e dei suoi servizi igienici e delle sue docce", si legge sul sito del Comune.

Il prescelto, tra i vari candidati (al momento sono circa 200 ma probabilmente dopo che se ne è parlato sui media aumenteranno), avrà la responsabilità del pub Ship Inn, fondato nel 1836, sottoscrivendo un contratto di concessione decennale dalla circoscrizione di Barrow. La cerimonia prevederà un versamento di alcool sulla testa!

Un lavoro che pare essere uscito da un film. Ma è reale! Volete fare il re?