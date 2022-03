Una modella ucraina: "Farò sesso con ogni soldato russo che deporrà le armi"

UCRAINA – Come si combatte la guerra in Ucraina? Lilly Summers, una modella ucraina, ci prova a modo suo. Come? Offrendosi di fare sesso con "ogni soldato russo che sfida gli ordini di Vladimir Putin e si rifiuterà di invadere l'Ucraina".

La bionda modella sfrutta le terribili scene in Russia per conquistare consensi. Nei giorni scorsi ha pubblicato anche un 'listino prezzi' per i suoi seguaci su Only Fans. "Nuovi prezzi – scrive –: 1 russo morto = 1 nudo; 1 carro armato distrutto = 1 video; 1 jet abbattuto = dormirò con te. Nuova guida ai prezzi per la guerra. Lunga vita all'Ucraina".

"Il mio tweet è diventato virale. L'ultima cosa che mi aspettavo, però, è che qualcuno mi mandasse davvero la foto di un soldato russo morto. Viva gli eroi e viva l'Ucraina", ha scritto di recente.