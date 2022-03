La guerra dei no vax. "Putin salvatore del pianeta". Ecco perché

UCRAINA – Il conflitto tra Russia e Ucraina ha ‘rubato’ la scena dei contenuti anche nei gruppi in cui – fino a poche settimane fa – i complotti sul vaccino la facevano da padrone. Immancabilmente, sui gruppi no vax di Telegram si possono leggere singolari tesi sul conflitto in atto in Ucraina.

In sintesi, la guerra – citiamo – “sarebbe scatenata da Mosca con l’obiettivo di salvare l’umanità da un nuovo e terribile virus che gli scienziati ucraini, con l’appoggio della Nato, starebbero realizzando nei loro laboratori”. Ecco spiegando – secondo i no vax – l’intervento militare di Putin, assurto a nuovo salvatore del pianeta.