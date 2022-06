Nozze in vista per Fabrizio Corona: "Sara la sposo. È la donna giusta"

MILANO – Fabrizio Corona non smette di far parlare di sé. Al settimanale 'Chi' ha rivelato di voler sposare la sua attuale compagna Sara Barbieri. "Noi due ci sposiamo. Le nozze saranno nei prossimi mesi e saranno intime", ha detto.

La differenza d’età — lei 22 anni, lui 48 — non lo spaventa per niente. "Lei ha 26 anni meno di me, ma non è una bambina — assicura Corona —. Il nostro è vero amore. Anche perché sono…. Nullatenente. Ma sono un buon partito. Non sulla carta".

Noto per le sue storie d'amore, Corona giura di aver trovato la donna giusta. "È la storia più bella che ho avuto. Ho progetti seri e vorrei anche fare un figlio".

Pochi giorni fa l’ex re dei paparazzi ha ottenuto l’affidamento terapeutico in una struttura comunitaria a Limbiate (Monza Brianza), in attesa del 17 settembre 2024, quando scadrà la pena e potrà davvero ridare spazio ai sogni, come quello di trasferirsi negli Usa.