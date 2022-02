Taverne, 'cartellino giallo' per il Municipio: sedute troppo animate

TAVERNE TORRICELLA – Le ultime sedute di Municipio di Torricella-Taverne sono state particolarmente animate. Toni coloriti e lamentele alla Sezione degli enti locali (SEL) sono state spesso 'all'ordine del giorno'. Lo riporta il Corriere del Ticino scrivendo che a più riprese, alcuni membri del collegio hanno segnalato comportamenti o procedure non consone. La SEL si è fatta sentire richiamando tutti all'ordine: chi per aver alzato i toni, chi per aver abbandonato anzitempo le sedute e chi per aver sbattuto i pugni sul tavolo.

"A tutti i membri – scrive la SEL – è richiesto un comportamento coerente con il fatto di essere membri di un collegio, ciò anche nel caso in cui uno o più membri non siano d'accordo con le conclusioni a cui giunge la maggioranza municipale".