Imposizione frontalieri: via libera da Berna all’accordo con l’Italia

BERNA – Anche il Consiglio Nazionale ha approvato l'accordo tra Svizzera e Italia sull'imposizione dei frontalieri. Il Nazionale era chiamato a esprimersi dopo il via libera concesso dagli Stati nel dicembre scorso. L'accordo è stato approvato con 186 voti favorevoli, 4 contrari e 2 astensioni.

Una proposta di sospensione dell’intesa presentata da Piero Marchesi (UDC/TI) è stata respinta per 136 voti a 55. Marchesi chiedeva la sospensione del dossier finché la Svizzera non sarà stralciata da una lista nera italiana e Roma non faccia passi concreti sull’apertura del proprio mercato finanziario agli operatori svizzeri. Ma per la maggioranza del plenum, l’accordo è vantaggioso per la Svizzera, e in particolare per il Ticino, e una sospensione non farebbe che irrigidire la posizione dell’Italia.