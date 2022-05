La Finlandia vuole entrare nella Nato

FINLANDIA - Il presidente e il premier finlandesi hanno annunciato oggi in un comunicato di volere l'adesione alla Nato "senza indugio". "La Finlandia deve presentare domanda per l'adesione alla Nato senza indugio", hanno scritto nella nota il presidente finlandese Sauli Niinistö e la premier Sanna Marin, riporta la Cnn. La decisione definitiva verrà annunciata domenica.

"Durante questa primavera si è svolta un'importante discussione sulla possibile adesione della Finlandia alla Nato", prosegue il comunicato sottolineando che "c'è voluto del tempo per lasciare che il Parlamento e l'intera società prendessero posizione sulla questione. È stato necessario del tempo per stretti contatti internazionali con la Nato e i suoi Paesi membri, nonché con la Svezia. Abbiamo voluto dare alla discussione lo spazio necessario."

"L'adesione alla Nato rafforzerebbe la sicurezza della Finlandia. In quanto membro della Nato, la Finlandia rafforzerebbe l'intera alleanza di difesa. La Finlandia deve presentare domanda per l'adesione alla Nato senza indugio. Ci auguriamo che i passi nazionali ancora necessari per prendere questa decisione vengano presi rapidamente entro i prossimi giorni", conclude la dichiarazione congiunta.