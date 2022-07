Vedeggio-Cassarate,10 anni dopo: tempo di bilanci 

LUGANO – Tempo di bilanci per il tunnel Vedeggio-Cassarate, che il prossimo 26 luglio giungerà al traguardo dei 10 anni dalla messa in esercizio. Questa importante opera viaria era stata realizzata con lo scopo di sgravare i quartieri di Lugano dal traffico, riorientando il flusso quotidiano dei pendolari. Inoltre, avrebbe permesso la riduzione dei tempi di viaggio per tutti coloro che avrebbero attraversato la città dalla ovest (uscita Lugano nord) ad est (Vignanello-Sonvico). Una serie di misure attive, quali il potenziamento del trasporto pubblico e la creazione di spazi e percorsi a favore della mobilità lenta, avevano accompagnato la realizzazione della galleria, contribuendo a sgravare ulteriormente le varie arterie viarie dirette verso il centro città. Nella conferenza stampa tenutasi oggi alla presenza del Consigliere di Stato e Direttore del Dipartimento del territorio Claudio Zali, del Sindaco di Lugano Michele Foletti, del Presidente della Commissione regionale dei trasporti del Luganese, Filippo Lombardi, e delle autorità della Regione, il Dipartimento del territorio ha tracciato un consuntivo degli ultimi dieci anni e, dati statistici alla mano, ha potuto confermare che i lavori svolti sono andati a buon fine.

Mediamente, nel 2021 il traffico nella galleria si è attestato attorno ai 25.000 passaggi giornalieri. Il numero massimo di passaggi è stato raggiunto a metà luglio del 2017 con 33.898 in un solo giorno, mentre il traffico in entrata-uscita dalla direttrice nord si è notevolmente ridotto, in particolare sulle rampe autostradali a Povrò (-25%), ma anche a Vezia (-14%) e alla Crespera (-15%). La galleria Vedeggio-Cassarate ha dimostrato un buon grado di sicurezza. Dall’apertura sono stati registrati 6 incidenti con feriti gravi (marzo 2013, dicembre 2014, agosto 2016, novembre 2016, gennaio 2017, ottobre 2018) e nessun incidente mortale. Il problema delle inversioni di marcia, 60 nei primi anni dell’apertura, è stato affrontato e risolto grazie a una serie di migliorie e correttivi apportati negli anni, per passare alle 2 inversioni avvenute nel 2021.

Guardando al futuro, tra le opere importanti concernenti la mobilità del Luganese sono da citare innanzitutto la Rete Tram-Treno, la risposta più efficace al traffico veicolare della Valle del Vedeggio e del Basso Malcantone, e il progetto del Nuovo Quartiere di Cornaredo (NQC), il quale prevede la sistemazione definitiva della viabilità stradale dell’intero quartiere d’entrata alla Città di Lugano, con il completamento del portale lato Cassarate della stessa Galleria Vedeggio-Cassarate. Non da ultimo, vanno ricordati gli importanti investimenti di riqualifica delle rampe d’entrata nord, già previsti nell’ambito del progetto Porta Ovest.