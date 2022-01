Marcel Tanner: "Possibile un'estate senza restrizioni"

BERNA – Marcel Tanner, epidemiologo ed ex membro della task force elvetica, prevede che "entro l’estate potrebbero essere revocate le restrizioni".È la prima volta che Tanner si sbilancia e lo fa in un’intervista alla Sonntags Zeitung. “La popolazione deve assumersi la propria responsabilità e rispettare ciò che viene imposto. Il virus non sparirà, proseguirà a piccole ondate e focolai, controllabili con misure volontarie e tempestive".

E ancora: "La politica deve offrire una prospettiva chiara su come tornare alla normalità. Continuare a pubblicare dati di massa, che infondono solo paure. Bisognerebbe testare solo le persone con sintomi”.