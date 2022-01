BELLINZONA – Nelle ultime 24 ore in Ticino si sono registrati 1'174 nuovi contagi da coronavirus, 174 in meno rispetto ieri. Stabile la situazione per quanto riguarda i ricoveri con 163 persone ricoverate (+5 da ieri), di cui 17 (+1 rispetto a ieri) in terapia intensiva. Un nuovo decesso è stato registrato nelle ultime 24 ore per un totale di 1'087 da inizio pandemia.