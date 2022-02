Lara d'oro! Vince il superG olimpico, è la prima svizzera a riuscirci

PECHINO - Il Ticino sul tetto del mondo. Grande emozione per gli appassionati di sport del nostro Cantone, tra chi ha messo la sveglia nella notte e chi si è alzato con la buona notizia: Lara Gut-Behrami ha vinto la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Pechino nel superG di Yanqing. Podio anche per un'altra svizzera, Michelle Gisin.

Gut-Behrami aveva già al collo il bronzo nel gigante. Guardando qualche statistica, è la prima svizzera a vincere la medaglia olimpica nel superG e la seconda ticinese nella storia a ottenere un oro alle Olimpiadi. A precederla c'era stata Michela Figini in discesa nel 1984 a Sarajevo.

Dietro di lei si è piazzata, staccata di 0''22 , l’austriaca Mirjam Puchne, terza come detto Gisin, in una giornata splendida per la Svizzera.

Lara ha commentato il risultato in lacrime, ai microfoni di RTS, giustamente emozionata e ancora incredula. Non era convinta della sua prova e mentre ancora si svolgeva la gara era convinta che le mancasse un decimo. "Con il tempo forse realizzerò il significato di questo risultato in particolare, di aver conquistato un oro e di aver confermato l'oro mondiale. Adesso ho talmente tante cose per le testa... sono semplicemente contenta", ha detto. E pensando a chi le sta a fianco: "Ho la fortuna di avere mio papà accanto e poi pensi a quando le cose sono andate al contrario e a quanto ho fatto penare le persone che mi stanno vicino. Ed è bello vivere questi momenti insieme".

La pista, ha spiegato, era più facile da sciare del previsto. Ora ci sarà tempo, per lei, per realizzare e godersi quanto fatto. Una ticinese sul tetto del mondo!