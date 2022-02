Djokovic: "Io no vax? Macché. Non sono contrario, ma..."

AUSTRALIA – “Non sono un no vax, ma piuttosto rinuncio a partecipare ai tornei se c’è l’obbligo di vaccinazione”. Novak Djokovic torna a parlare dopo l’espulsione dall’Australia che tanto ha fatto discutere. “Sono pronto a rinunciare a Wimbledon e Roland Garros se questo è il prezzo da pagare”.

Il numero uno al mondo ha dichiarato di “optare per la libertà di scegliere cosa iniettarsi nel proprio corpo. Io sto cercando di essere in sintonia con il mio corpo il più possibile. Non sono, e non lo sono mai stato, contrario alla vaccinazione”. Poi ha parlato della sua esperienza in Australia: “Mi dispiace per come sono stato trattato. È molto triste”.