La favola di Eriksen: torna in Nazionale e segna dopo due minuti

AMSTERDAM – Immaginatevi una delle più belle favole con il lieto fine. Trasformatela in ambito calcistico ed ecco che il gioco è fatto. È stata una serata da sogno, quella di ieri per il centrocampista danese ex Inter Christian Eriksen, vittima di un arresto cardiaco durante gli Europei con la maglia della sua Nazionale.

Ieri, quasi 290 giorni dopo quell'incubo, Eriksen è tornato in campo con la Nazionale. Gli sono bastati due minuti dal suo ingresso in campo per andare in gol e realizzare il momentaneo 2-3. La Danimarca ha poi perso l'amichevole in casa dell'Olanda per 2-4.