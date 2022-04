Cuore e carattere: il Lugano vola in finale

LUGANO – Più che una semifinale, la sfida fra Lugano e Lucerna che metteva in palio il pass per la finale di Coppa Svizzera è sembrata una finale. Tutta da vivere, con emozioni a non finire e decisa solo ai calci di rigore.

Tra Lugano e Lucerna è successo di tutto con i ticinesi avanti nel punteggio con Celar al 72esimo. L’illusione finale è sfumata a un minuto dal termine, quando Sidler ha infilato Saipi portando tutto ai supplementari.

Supplementari che hanno visto il Lugano portarsi avanti ancora con Celar. Ma il Lugano è stato ancora ripreso dall’ex Abubakar a una manciata di secondi dal termine.

Alla lotteria dei rigori trionfa il Lugano, con Saipi autore di due parate decisive e Celar a realizzare il rigore decisivo.