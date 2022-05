Prezzi folli per assistere alla volata scudetto. È caos per l’organizzazione della festa: Milano, abbiamo un problema

MILANO – Il campionato di Serie A è entrato nel vivo. 180 minuti sono i minuti mancanti al termine della stagione con uno scudetto ancora da assegnare. La lotta coinvolge le due squadre di Milano: Milan e Inter, divise da due punti con due partite da disputare (6 punti in palio). L’ultimo round di Serie A è in programma domenica 22 maggio. Nessuna certezza, se non quella che il titolo finirà a Milano causando non pochi problemi organizzativi. Ma su questo ci torniamo tra poco.

Diavolo, che prezzi!

Il Milan capolista ha il destino nelle sue mani. Il Diavolo non ha un calendario agevole con Atalanta (in casa) e Sassuolo (in trasferta), ma a questo punto contano solo fame e determinazione. Il Milan ha disposizione e una vittoria e un pareggio per assicurarsi il titolo, nel caso in cui l’Inter dovesse superare Cagliari e Sampdoria con punteggio pieno. In caso di parità dei punti, saranno determinati i gli scontri diretti e i rossoneri sono avanti.

Riportare nella Milano rossonera il titolo che manca da dieci stagioni è l’obiettivo di società, staff, giocatori e tifosi. Tifosi che non vogliono far mancare il proprio supporto nelle ultime due giornate. È infatti partita la caccia al biglietto per la trasferta di Sassuolo. Chi vorrà essere presente, dovrà mettere mano al borsellino. I ticket per la partita del 22 maggio sono andati a ruba e di biglietti disponibili ne restano pochi. Anzi, pochissimi. A dodici giorni dall’evento, chi vuole assistere a Sassuolo-Milan in Tribuna Ovest centrale dovrà spendere 1’539 (!) Franchi. 1’400, invece, sono i franchi da sborsare nel caso in cui volete assistere all’incontro dalla tribuna est. In una posizione in tribuna ‘normale’ i prezzi partono da oltre 680 franchi. Più accessibili, al momento, i prezzi per assistere a Inter-Sampdoria. A dipendenza del settore, si parte dai 72 franchi fino ai 732 per le poltroncine praticamente a bordo campo.

Milano, abbiamo un problema...

Probabilmente, l’Amministrazione cittadina di Milano non sta trascorrendo notti serene. C’è un problema logistica da gestire evitando, possibilmente, possibile scontri tra le due tifoserie. L’Inter gioca in casa, a San Siro, e – in caso di vittoria – nessun problema si pone in quanto l’impianto resterebbe a tinte ‘neroazzurre’. Però…se fosse il Milan a vincere lo scudetto ecco che…Milano, abbiamo un problema. Manzoni direbbe che ‘questa festa non s’ha da fare’, ma ditelo a società e tifosi. In un caso o nell’altro, la festa si farà. Sì, ma come e quando?

Milano, Piazza Duomo e San Siro si preparano a un’evasione di tifosi. Poco, ma sicuro. Di quale fede resta da scoprirlo. La Lega Serie A ha chiesto che le partite vengano svolte in contemporanea sabato 21 maggio. Ma non si può. In quel giorno è in programma in Piazza Duomo il concerto di RadioItalia , evento che attrae migliaia di spettatori e richiede un imponente dispositivo di sicurezza. E allora che si fa?

‘Semplice’, se il Milan dovesse trionfare il layout di San Siro verrà in frutta e furia allestito di rossonero. Sempre che il discorso scudetto non si chiuda già nel prossimo fine settimana.