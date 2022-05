La Coppa Svizzera torna in Ticino, ecco come Lugano celebrerà la vittoria

LUGANO - La Divisione Sport in collaborazione con FC Lugano hanno reso noti in un comunicato i dettagli dell'evento “Il Mercoledì della Coppa", in programma mercoledì 18 maggio allo Stadio di Cornaredo dalle 13.30 alle 19.00 per celebrare lo storico successo che riporta la Coppa Svizzera in Ticino dopo l’ultimo trionfo del Lugano nel 1993.



Sarà l'occasione per tutti gli appassionati di incontrare da vicino i vincitori della Coppa Svizzera, conquistata ieri nella memorabile finale del Wankdorf di Berna, dove i ragazzi di Mattia Croci-Torti, sostenuti da 10.000 spettatori giunti da tutto il Ticino, hanno sconfitto il San Gallo per 4 a1.



“L’evento si svolgerà lungo la terrazza esterna della Tribuna Monte Brè con accesso obbligato da Sud ed uscita a Nord lato Cinestar - si legge nella nota - Giocatori e staff tecnico saranno presenti dalle 13.30 alle 15.30 per firmare autografi e per scattare fotografie mentre la Coppa Svizzera sarà esposta in sala Est fino alle ore 19.00 e potrà essere immortalata in ricordo di questo incredibile momento storico per la nostra città”.