È ufficiale: Mattia Bottani convocato in Nazionale!

LUGANO – La (bella) notizia era nell’aria. Oggi è arrivata l’ufficialità: l’asso del FC Lugano Mattia Bottani è stato convocato in Nazionale Svizzera da Murat Yakin. Non poteva esserci regalo più bello per il calciatore ticinese nel giorno del suo 31esimo compleanno.

Bottani farà, quindi, parte della rappresentativa Svizzera che affronterà in giugno Repubblica Ceca, Spagna e Portogallo.

Per Mattia Bottani, che ha recentemente vinto la Coppa Svizzera con l’FC Lugano e che compie 31 anni proprio nel giorno della convocazione, si tratta della prima chiamata in Nazionale in assoluto. “Lo stiamo osservando da diverso tempo e si è guadagnato questa selezione con le sue prestazioni. Il suo stile di gioco, il suo dinamismo e la sua intensità, si adattano molto bene alla nostra squadra”, spiega Murat Yakin. Haris Seferovic ha saltato sia le partite internazionali di ottobre e novembre 2021 che quelle di marzo 2022 a causa di un infortunio e della successiva riabilitazione. Yvon Mvogo, il secondo giocatore che rientra in rosa, ha di recente vinto la Coppa olandese con il PSV Eindhoven.