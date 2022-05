Champions Real, ecco come l'Europa sportiva celebra Ancelotti e Courtois

PARIGI - Il Real Madrid è campione d’Europa 2022. Per la quattordicesima volta nella storia del club. Trionfo personale anche per Carlo Ancelotti, che conquista la quarta vittoria da allenatore. Dopo aver vinto la Liga spagnola e la Coppa di Spagna.

La partenza è lenta – il match è iniziato con oltre 30 minuti di ritardo a causa di alcuni scontri tra tifosi e polizia – ma al 58' decide il goal di Vinicius e le incredibili parate di Courtois fermano il Liverpool sull’1-0, che dice addio al titolo europeo.

Per Carlo Ancelotti è la quarta Champions da allenatore. La prima l'ha vinta con il Milan nel 2002/03, di nuovo con i rossoneri nel 2006/07. La terza, nel 2013/14, è stata vinta proprio con il Real Madrid. “Non posso crederci. Ho vinto quattro titoli con le squadre che amo di più” – commenta a caldo, festeggiando con i suoi giocatori sotto la curva del Real.

Ecco infine alcuni dei titoli più significativi apparsi sui giornali sportivi europei:

A Bola: “SurReal”, Marca: “Decimocurtuà”, giocando sulla quattordicesima coppa e sul nome del portiere del Real, Sport: “La Champions de Courtois”, Mundo Deportivo: “Courtois da Champions”, El Mundo: “Madrid Eterno”, Le Parisien Dimanche titola “Rois d’Europe”, l’Equipe “Champions d’Europe”, La Gazzetta rende omaggio ad Ancelotti titolando in prima “Carletto Magno”, il Sunday Mirros “Heartache for the Kop”, nome dato alla curva del Liverpool, e il Daily Star titola “A Real shame”, una vera vergogna.