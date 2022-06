Andrea Zumelli selezionato per gli Europei MTB

TICINO – La città di Anadia (Portogallo) ospiterà un evento unico per il ciclismo giovanile, in particolare per le categorie Juniors e Under 23, con Campionati Europei in tre discipline: MTB, XCO e XCC (30 giugno/3 luglio). Questo evento è senza dubbio una grande opportunità per la città, che accoglierà per tre settimane oltre 1.200 corridori che si sfideranno nelle gare in programma, portando molte persone sul territorio.

La città di Anadia ha ospitato negli anni eventi sportivi di grande prestigio, soprattutto per i giovani, come ad esempio le cinque edizioni dei Campionati su pista dal 2011 al 2017, una gara di BMX European Cup (2021), oltre ad avere nel proprio paese il World Cycling Center Satellite Center e una serie di strutture (velodromo, pista BMX, MTB, Modern Penthalon, Judo, Scherma e Ginnastica) che ne fanno uno dei centri più pionieristici e moderni per l’allenamento sportivo, anche grazie ai numerosi hotel attrezzati verso le attività sportive. Tutti i dettagli tecnici per i tre Campionati saranno resi noti nelle prossime settimane.

Enrico Della Casa, Presidente dell’Union Européenne de Cyclisme: "L’organizzazione dei Campionati Europei di Anadia è senza dubbio uno degli eventi più importanti del calendario della nostra Confederazione, che ha l’obiettivo di promuovere e sviluppare il ciclismo giovanile".

Anche il Ticino sarà rappresentato, grazie al talento e la tecnica da Andrea Zumelli, il giovane portacolori del Velo Club Capriasca, ha mostrato un grande potenziale nel corso delle sue apparizioni. Un risultato eccezionale per il nostro piccolo Ticino, se pensiamo che anche Filippo Colombo ha proprio iniziato la sua scalata ai piani alti della disciplina proprio da qui.

Andrea ha dimostrato doti cristalline che non sono passate inosservate ai selezionatori nazionali, doti che abbinate alla sua tenacia e preparazione fisica, gli sono valsi appunto questa grande opportunità di essere protagonista in una competizione di livello assoluto. Questo risultato mette in evidenza ancora una volta il grande lavoro che gli allenatori del nostro Cantone stanno portando avanti da parecchio tempo, sia a livello di club, con il Velo Club Capriasca – che tra l’altro é in piena preparazione per i Campionati Europei che avranno luogo nel mese di agosto – sia a livello regionale con la regia di Rubens Bertogliati e Ivano Rovelli.