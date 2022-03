Sala: "Ciao Darco, se i Frontaliers esistono è un po' (tanto) merito tuo"

COMANO - La RSI è ancora sotto shock per l'improvvisa scomparsa, avvenuta ieri, del giornalista Darco Degrussa, storico giornalista delle ormai ex Cronache delle Svizzera italiana sulla Rete 1, avvenuta a seguito di una crisi cardiaca mentre giocava a basket a Caslano. Tanti i ricordi, particolare quello di Flavio Sala, che svela un retroscena sui Frontaliers.

Degrussa avrebbe compiuto 60 anni tra pochi giorni e stava organizzando i festeggiamenti e pareva in forma. L'anno scorso aveva avuto un grave problema di salute che lo aveva costretto a una lunga assenza dal lavoro, ma poi si era ripreso ed aveva anche ricominciato a giocare a pallacanestro, una delle sue passioni, nonostante il malore già subito (leggi qui).

Il ricordo di Sala

Tanti i messaggi di cordoglio e i ricordi di colleghi e amici, sgomenti dalla terribile notizia della morte del giornalista. Flavio Sala, attore, conduttore radiofonico, comico e regista, conosciuto principalmente per il ruolo di Bussenghi nei Frontaliers, ha raccontato il ruolo avuto da Degrussa nella storia della serie, su cui è stato girato anche un film, apprezzatissima da critica e pubblico.

"Ciao grande Darco, se i Frontaliers esistono è un po' (tanto) merito tuo, dopo il tuo discorso, quella volta al bar della RSI, in cui mi dicevi che era assurdo lasciarsi sfuggire un'occasione così, che bisognava portare avanti il progetto, che era un idea vincente... Solo lì mi sono deciso ad andare a parlare con un regista che avevo adocchiato sempre al bar chiedendogli di produrli in video... Il resto della storia lo conosciamo tutti, ma in pochi conoscono questo aneddoto e non ti ringrazierò mai abbastanza", sono le sue commosse parole sui social.

Non solo: "Così come in pochi sanno che avevamo tentato di mettere in scena una commedia di Govi, ci si trovava la domenica mattina in Capriasca in un ristorante a fare la prove di lettura, non siamo mai andati in scena... Ma in compenso ci siamo fatti tantissime risate con le tue barzellette e la tua simpatia".